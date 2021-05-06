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четверг, 06 мая 2021 22:20

Двери НАТО открыты для Украины - Блинкен

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Двери НАТО открыты для Украины - Блинкен
Госсекретарь напомнил, что Украина должна отвечать критериям НАТО. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина сможет вступить в НАТО.

Двери НАТО открыта для Украины, но государство должно отвечать критериям, сказал он в интервью "Фактам".

Украина должна быть готова увеличивать потенциал безопасности НАТО.

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"Я хочу четко отметить: двери НАТО открыты для Украины. НАТО снова напомнило о своих обязательствах, взятых на Бухарестском саммите 2008 года. То, что мы видим сейчас - Украина все ближе сотрудничает с натовскими программами и самое главное - проводит необходимые реформы и инвестиции", - подчеркнул госсекретарь.

Этот год будут фундаментальным в отношениях между Украиной и США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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