Украина пожаловались на РФ

Украина и Грузия направили жалобу в Международную морскую организацию. Фото: ИМО

Украина и Грузия направили жалобу в Международную морскую организацию на противоправные действия России в Азовском и Черном морях.

Об этом сообщает посольство Великобритании в Facebook.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ИМО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Керченском проливе, Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская морская охрана получила новые катера

Международная морская организация является специализированным учреждением ООН. Ее деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, затрагивающих международное торговое судоходство, а также принятие норм по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения с судов окружающей среды.

Россия может устроить военные операции на украинском побережье Черного и Азовского морей, а также реки Дунай. В 2020 году есть угроза высадки десанта в этих местах, считает руководитель Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.