"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США

Максим Джигун: В условиях расследования для нас было крайне важно сохранить нормальные отношения как с Республиканской партией, так и с Демократической. Фото: ВВС

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа завершилась предсказуемо. Украина была втянула в этот скандал, поэтому для нас большим позитивом является то, что он закончился. Наши отношения с Америкой существенно не пострадали. Через несколько месяцев нормализуются до конца. Но в ситуации с импичментом Трампу есть несколько уроков, которые следует осознать украинской власти.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным вопросам Максим Джигун.

С Трампа сняли обвинения. Украина была в центре скандала об импичменте. Как можно оценить действия нашей власти?

- Украина до момента активного включения в процесс импичмента и самого скандального разговора между Трампом и Зеленским имела достаточно тесные партнерские отношения с Соединенными Штатами. Очень хорошо, что когда процесс импичмента официально начался, наша власть содержалась от комментариев. Это было правильной тактикой, ведь любые заявления официального Киева могли быть использованы не только против Трампа, но и против самой Украины. В условиях расследования для нас было крайне важно сохранить нормальные отношения как с Республиканской партией, так и Демократической.

Какие последствия для нашего государства имел скандал вокруг импичмента президенту США?

- Импичмент закончился, и Трамп остался в должности. Для Украины это не будет иметь поразительных последствий. Контакты между нашим государством и Америкой не прекращались даже во время расследования. Ярким примером этого является недавний приезд в Киев Государственного секретаря США Майка Помпео. Он встречался с президентом Зеленским и руководителем украинского МИД Вадимом Пристайко.

Однако с чисто имиджевой позиции на международной арене тот факт, что импичмент наконец закончился, - это позитив для Украины. Теперь американские конгрессмены и международная пресса не будут вспоминать наше государство как один из катализаторов такого масштабного политического скандала. Можем надеяться, что в ближайшие месяцы отношения Украины и США окончательно нормализуются.

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Существует мнение, что после скандала Украина будет ассоциироваться у Трампа с этим негативом. Это может ухудшить наши отношения с США?

- Американские политики понимают, что не Украина инициировала скандал. Трамп сам захотел поговорить с Владимиром Зеленским и сам просил его о начале расследования деятельности Джо Байдена. Ответственность за то, что произошло, лежит именно на Трампе. В его администрации это тоже понимают. Скорее всего, после импичмента американский президент будет немного менять стиль коммуникации на международной арене, чтобы не повторить свою ошибку. Мы стали просто жертвой в этой ситуации. Из этого наша власть должна вынести определенный урок. До сих пор остаемся объектом, а не субъектом международной политики. Надо производить свою повестку дня и продвигать ее. Зеленский должен понять, что нельзя обещать кому-то, что выполнит его прихоти через "своих людей". Фактически же это и было красной линией скандальной телефонного разговора между Зеленским и Трампом. (Последний требовал начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена. Тот является его конкурентом на предстоящих президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Байден помогал украинской энергетической компании "Бурисма" избежать наказания за незаконную деятельность. В 2016 году членом совета директоров компании был сын Байдена - Хантер. - Gazeta.ua). Здесь есть минус для Украины. Понесли имиджевые потери еще и из-за такой ​​слабой позицию главы государства.

Изменились позиции Дональда Трампа в США из-за скандала об импичменте?

- Поведение Дональда Трампа в течение всего расследования было неизменным. Он чувствовал себя очень комфортно и спокойно. Трамп прекрасно понимал, что Сенат, где большинство имеет его Республиканская партия, ни в коем случае не проголосует за отставку своего президента. Сегодня рейтинг Трампа находится чуть ли не на пике популярности. Экономическое развитие США сейчас достигло одного из самых высоких уровней последние 50 лет. Безработица сокращается и сейчас лишь 3,5 процента американцев не имеют работы. В такой ситуации для рядового гражданина США экономическое благосостояние становится важнее установления политической справедливости.

Что для Америки будет означать оправдание Дональда Трампа?

- Это очень незаурядное явление для истории США. Импичмент Трампу был лишь третьей попыткой отправить в отставку главу страны за все время существования Америки. Но финальный результат этого процесса был предсказуем. Демократическая партия, инициируя это расследование и процедуру импичмента, ожидала не столько реального устранения Трампа от власти, сколько ослабления его имиджевых позиций. Демократы делали ставку на будущие президентские выборы. Но их победа будет зависеть не столько от действующего главы США, сколько от результатов внутренних праймериз. В Айове выиграл Питер Буттиджеч (был избран главой города Саут-Бенд два срока, служил 7 месяцев в Афганистане, является открытым геем. - Gazeta.ua). Именно он является одним из немногих демократов, кто мог бы подвинуть Трампа и составить ему конкуренцию. Он молод, имеет хорошую биографию. Способен аккумулировать протестный электорат, который не поддерживает действующего лидера государства. Например, из-за политики Трампа в отношении национальных и сексуальных меньшинств.

The Washington Post пишет, что Конгрессу не стоит останавливаться, а делать все, чтобы привлечь главу государства к ответственности. Как еще могут это сделать?

- Статьи, по которым Трампа пытались лишить должности, - не единственное, что можно закинуть американскому президенту. Трамп достаточно непредсказуемый и эксцентричный персонаж. Но "злоупотребление властью" и "препятствование работе Конгресса" были сильнейшими аргументами демократов. Вряд имеют еще какие-то тузы в рукаве, которые могли бы нанести Трампу имиджевых потерь.

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Как украино-американские отношения могут измениться после выборов в США?

- Наши отношения с США всегда были достаточно неплохими, несмотря на то, кто сидел в Овальном кабинете. Каких-то радикальных изменений после выборов 2020 года не стоит ждать. Многие эксперты говорили, что после прихода к власти решительного консерватора Трампа война в Донбассе закончится. Этого не произошло. Не стоит переоценивать американское влияние на Украину.

Какие шансы, что Трамп останется на второй срок?

- Он усилил свои позиции после процедуры импичмента. Продемонстрировал, что избирателя нельзя убедить какими-то мистическими аргументами, которые не подкреплены содержанием холодильника. Трамп имеет большие шансы переизбраться. Но они могут уменьшиться, учитывая то, кого Демократическая партия выберет своим представителем.

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения. На этом завершилась процедура импичмента. 5 февраля 52 сенатора из 100 проголосовали за то, что Трамп не злоупотреблял властью и не препятствовал работе Конгресса. Именно в этом его обвиняли демократы. Это была третья попытка в истории США объявить импичмент лидеру страны. Сенаторы, большинство из которых являются республиканцами, поддержали президента. За импичмент Трампу проголосовали только представители Демократической партии и республиканец Митт Ромни. В конце сентября в Америке начали процедуру импичмента из-за разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Первого обвиняли в злоупотреблении служебным положением и давления на президента Украины.