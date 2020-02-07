 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 414
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 189
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1485
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 1809
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1026
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2313
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4186
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 522
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1008
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 8127
Фото
Все фото
7
8
7
15
7
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
Обсерватория полностью скована льдом - показали фото заснеженной вершины Поп Иван
Видео
Все видео
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Конченые твари!" - журналист об охране Гончарука
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Просмотров: 135
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1179
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 891
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
1 Просмотров: 594
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
пятница, 07 февраля 2020 15:27

"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США

  Комментировать
&quot;Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского&quot; - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Максим Джигун: В условиях расследования для нас было крайне важно сохранить нормальные отношения как с Республиканской партией, так и с Демократической. Фото: ВВС

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа завершилась предсказуемо. Украина была втянула в этот скандал, поэтому для нас большим позитивом является то, что он закончился. Наши отношения с Америкой существенно не пострадали. Через несколько месяцев нормализуются до конца. Но в ситуации с импичментом Трампу есть несколько уроков, которые следует осознать украинской власти.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным вопросам Максим Джигун.

С Трампа сняли обвинения. Украина была в центре скандала об импичменте. Как можно оценить действия нашей власти?

- Украина до момента активного включения в процесс импичмента и самого скандального разговора между Трампом и Зеленским имела достаточно тесные партнерские отношения с Соединенными Штатами. Очень хорошо, что когда процесс импичмента официально начался, наша власть содержалась от комментариев. Это было правильной тактикой, ведь любые заявления официального Киева могли быть использованы не только против Трампа, но и против самой Украины. В условиях расследования для нас было крайне важно сохранить нормальные отношения как с Республиканской партией, так и Демократической.

Какие последствия для нашего государства имел скандал вокруг импичмента президенту США?

- Импичмент закончился, и Трамп остался в должности. Для Украины это не будет иметь поразительных последствий. Контакты между нашим государством и Америкой не прекращались даже во время расследования. Ярким примером этого является недавний приезд в Киев Государственного секретаря США Майка Помпео. Он встречался с президентом Зеленским и руководителем украинского МИД Вадимом Пристайко.

Однако с чисто имиджевой позиции на международной арене тот факт, что импичмент наконец закончился, - это позитив для Украины. Теперь американские конгрессмены и международная пресса не будут вспоминать наше государство как один из катализаторов такого масштабного политического скандала. Можем надеяться, что в ближайшие месяцы отношения Украины и США окончательно нормализуются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меньше ли шансов у Украины на вступление в ЕС после введения новых правил

Существует мнение, что после скандала Украина будет ассоциироваться у Трампа с этим негативом. Это может ухудшить наши отношения с США?

- Американские политики понимают, что не Украина инициировала скандал. Трамп сам захотел поговорить с Владимиром Зеленским и сам просил его о начале расследования деятельности Джо Байдена. Ответственность за то, что произошло, лежит именно на Трампе. В его администрации это тоже понимают. Скорее всего, после импичмента американский президент будет немного менять стиль коммуникации на международной арене, чтобы не повторить свою ошибку. Мы стали просто жертвой в этой ситуации. Из этого наша власть должна вынести определенный урок. До сих пор остаемся объектом, а не субъектом международной политики. Надо производить свою повестку дня и продвигать ее. Зеленский должен понять, что нельзя обещать кому-то, что выполнит его прихоти через "своих людей". Фактически же это и было красной линией скандальной телефонного разговора между Зеленским и Трампом. (Последний требовал начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена. Тот является его конкурентом на предстоящих президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Байден помогал украинской энергетической компании "Бурисма" избежать наказания за незаконную деятельность. В 2016 году членом совета директоров компании был сын Байдена - Хантер. - Gazeta.ua). Здесь есть минус для Украины. Понесли имиджевые потери еще и из-за такой ​​слабой позицию главы государства.

Изменились позиции Дональда Трампа в США из-за скандала об импичменте?

- Поведение Дональда Трампа в течение всего расследования было неизменным. Он чувствовал себя очень комфортно и спокойно. Трамп прекрасно понимал, что Сенат, где большинство имеет его Республиканская партия, ни в коем случае не проголосует за отставку своего президента. Сегодня рейтинг Трампа находится чуть ли не на пике популярности. Экономическое развитие США сейчас достигло одного из самых высоких уровней последние 50 лет. Безработица сокращается и сейчас лишь 3,5 процента американцев не имеют работы. В такой ситуации для рядового гражданина США экономическое благосостояние становится важнее установления политической справедливости.

Что для Америки будет означать оправдание Дональда Трампа?

- Это очень незаурядное явление для истории США. Импичмент Трампу был лишь третьей попыткой отправить в отставку главу страны за все время существования Америки. Но финальный результат этого процесса был предсказуем. Демократическая партия, инициируя это расследование и процедуру импичмента, ожидала не столько реального устранения Трампа от власти, сколько ослабления его имиджевых позиций. Демократы делали ставку на будущие президентские выборы. Но их победа будет зависеть не столько от действующего главы США, сколько от результатов внутренних праймериз. В Айове выиграл Питер Буттиджеч (был избран главой города Саут-Бенд два срока, служил 7 месяцев в Афганистане, является открытым геем. - Gazeta.ua). Именно он является одним из немногих демократов, кто мог бы подвинуть Трампа и составить ему конкуренцию. Он молод, имеет хорошую биографию. Способен аккумулировать протестный электорат, который не поддерживает действующего лидера государства. Например, из-за политики Трампа в отношении национальных и сексуальных меньшинств.

The Washington Post пишет, что Конгрессу не стоит останавливаться, а делать все, чтобы привлечь главу государства к ответственности. Как еще могут это сделать?

- Статьи, по которым Трампа пытались лишить должности, - не единственное, что можно закинуть американскому президенту. Трамп достаточно непредсказуемый и эксцентричный персонаж. Но "злоупотребление властью" и "препятствование работе Конгресса" были сильнейшими аргументами демократов. Вряд имеют еще какие-то тузы в рукаве, которые могли бы нанести Трампу имиджевых потерь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США определились с послом в Украине

Как украино-американские отношения могут измениться после выборов в США?

- Наши отношения с США всегда были достаточно неплохими, несмотря на то, кто сидел в Овальном кабинете. Каких-то радикальных изменений после выборов 2020 года не стоит ждать. Многие эксперты говорили, что после прихода к власти решительного консерватора Трампа война в Донбассе закончится. Этого не произошло. Не стоит переоценивать американское влияние на Украину.

Какие шансы, что Трамп останется на второй срок?

- Он усилил свои позиции после процедуры импичмента. Продемонстрировал, что избирателя нельзя убедить какими-то мистическими аргументами, которые не подкреплены содержанием холодильника. Трамп имеет большие шансы переизбраться. Но они могут уменьшиться, учитывая то, кого Демократическая партия выберет своим представителем.

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения. На этом завершилась процедура импичмента. 5 февраля 52 сенатора из 100 проголосовали за то, что Трамп не злоупотреблял властью и не препятствовал работе Конгресса. Именно в этом его обвиняли демократы. Это была третья попытка в истории США объявить импичмент лидеру страны. Сенаторы, большинство из которых являются республиканцами, поддержали президента. За импичмент Трампу проголосовали только представители Демократической партии и республиканец Митт Ромни.

В конце сентября в Америке начали процедуру импичмента из-за разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Первого обвиняли в злоупотреблении служебным положением и давления на президента Украины.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения

Книга с предсказаниями украинца вышла в Италии

Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове

Одиозного депутата лишили мандата

Митрополита нашли убитым

Льюис освободил титул для Кличко

Договорились о новом сигнале бедствия

Самое читаемое
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 45325
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 20241
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 18208
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 11781
Усик обозвал ветерана АТО ослом
Усик обозвал ветерана АТО ослом 3 Просмотров: 9451
Общество
В 14 лет украинцы будут получать ID-карту и паспорт одновременно
В 14 лет украинцы будут получать ID-карту и паспорт одновременно Просмотров: 9
Черниговские школы закрыли на карантин
Черниговские школы закрыли на карантин Просмотров: 9
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
7
 Просмотров: 747
Из Киева в Беларусь будет курсировать туристический корабль
Из Киева в Беларусь будет курсировать туристический корабль Просмотров: 423
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
3
Усик обозвал ветерана АТО ослом
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 48636
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua