Украина получила крупную партию Covid-вакцины

Буде прививать тех, кто уже получили первую дозу. Фото: pixabay.com

Дания передала Украине 509 400 доз Covid-вакцины AstraZeneca с помощью глобального механизма COVAX.

Их используют для вакцинации лиц, которые уже получили первую дозу, а также для проведения прививок в пунктах вакцинации, сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

"Эта поставка является непосредственной помощью Украине от правительства Дании. До конца 2021 года государство планирует передать разным странам три миллиона доз вакцин против Covid-19", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже поблагодарил за партию вакцины от имени страны.

"Мы благодарны правительству Дании за непосредственную помощь в поставке вакцины и сотрудничество. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - сказал он.

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Украина уже получила более 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии. Прививки также делают препаратами: CoviShield, CoronaVac, Pfizer и Moderna. С начала кампании по вакцинации сделали более 5 млн Covid-прививок. 3 августа первую дозу получили 89 892 украинца, полностью иммунизировали 63 366 человек. За последние сутки в Украине обнаружили 984 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 255 345 человек. Умерли 53 024 пациента, из них 43 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 273 человека, за последние сутки – 570.