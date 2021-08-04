Covid-19 перешел в наступление. Где самая худшая ситуация

За последние сутки в Украине обнаружили 984 новых больных коронавирусом. Из них детей – 59, медработников – 48.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 255 345 человек. Умерли 53 024 пациента, из них 43 – за последние сутки. Выздоровели 2 188 273 человека, за последние сутки – 570, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 47 442 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 22 533, ИФА – 8 064. Также сделали 16 845 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 236 случаев;
Винницкая область - 19 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 64 случая;
Донецкая область - 91 случай;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 53 случая;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 34 случая;
Кировоградская область - 7 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 34 случая;
Николаевская область - 16 случаев;
Одесская область - 46 случаев;
Полтавская область - 23 случая;
Ровенская область - 29 случаев;
Сумская область - 18 случаев;
Тернопольская область - 19 случаев;
Харьковская область - 75 случаев;
Херсонская область - 71 случай;
Хмельницкая область - 35 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 10 случаев;
Черниговская область - 2 случая.
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Министерство здравоохранения планирует ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест. Вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам или сервисам. Планируют также ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.
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