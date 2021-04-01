Украина подписала контракты на поставку 22 млн доз вакцины

Украина договорилась о поставках 22 млн доз вакцин. Фото: Reuters

Украина подписала контракты на поставку 22 млн доз COVID-вакцины.

Пока не сообщается о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не называют сроки. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире Украины 24.

"Если вместе с COVAX, то это 22 млн доз (вакцин - ред.). Это то, что уже подписано, часть проплачена. В зависимости от условий контракта. И я думаю, что в ближайшие дни мы заключим (контракты - ред.) на еще 15 млн доз ", - сказал Степанов.

Министр отметил, что первая партия вакцины CoviShield будет пригодна до 23 июня.

"23 июня (заканчивается срок годности - ред.). Мы обязательно используем это (первую партию вакцины - ред.) в ближайшее время", - добавил министр.

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Степанов все же заверил, что все, кто получил первую прививку вакциной CoviShield, получат и вторую дозу.

Работники экстренной медицинской помощи меньше всего соглашаются на вакцинацию от коронавируса по сравнению с другими медиками. Однако имеют больший риск заразиться, потому что не всегда уверены, что на вызове их ждет пациент без Covid-19.