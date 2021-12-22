Украина планирует сократить срок действия Covid-сертификатов

Срок действия Covid-сертификатов может быть сокращен. Фото: НВ

Украина вслед за странами ЕС может сократить срок действия Covid-сертификата.

Минздрав консультируется с европейскими специалистами, сейчас в ведомстве ожидают официального решения от стран ЕС, и далее таким же образом планируют внедрять на уровне Украины, рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, сообщает Укринформ.

Для тех людей, которые уже имеют сгенерированные цифровые сертификаты после полного курса вакцинации, то они будут в силе, но в пределах того срока, который будет определен на уровне стран ЕС.

Если у гражданина срок действия Covid-сертификата, полученного после второй дозы, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в рамках тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

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Европейская комиссия сообщила о намерении сократить действие Covid-сертификата для путешествий до 9 месяцев после последней прививки.