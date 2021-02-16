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вторник, 16 февраля 2021 08:26

Украина первой в мире приравняет цифровые паспорта к обычным

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Украина первой в мире приравняет цифровые паспорта к обычным
Украина станет первой страной в мире, что приравняет цифровые паспорта в обычным. Фото: golovbukh.ua

Украина станет первым в мире государством, где цифровой паспорт юридически будет приравнен к обычному. Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала в первом чтении 4 февраля.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Правительственный портал.

"После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как "цифрового государства"- мы станем первой страной, разрешающий цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов", - отметил Федоров.

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Отмечается, что в мобильном приложении "Дия" доступны зарубежный биометрический паспорт и iD-карта. Документы в мобильном приложении "Дия" вводятся по принципу people-to-people. Чтобы проверить подлинность цифрового документа, не нужны никакие дополнительные устройства. Сделать это можно с помощью любого смартфона, на котором установлена "Дия". Для этого нужно навести камерой смартфона на QR-код цифрового документа. Это уникальный 3-минутный идентификатор, позволяющий сверить этот документ с данным в соответствующих реестрах.

Сообщается, что украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами для получения отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг. А также путешествовать по Украине поездом и самолетом. Документы в "Дии" принимают уже 10 международных аэропортов страны.

Минцифры активно развивает сеть применения "Дии" среди розничной торговли. У нас уже есть много сетевых магазинов, которые активно используют "Дию". Это касается АТБ, "Большой карман", "Веллмарт". И другие торговые сети также присоединяются к работе с мобильным приложением

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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