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вторник, 30 марта 2021 16:47

Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать

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Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
За соответствующее постановление проголосовали 302 народных депутата. Фото: pinterest.com

Верховная Рада Украины во 2-м чтении приняла законопроект об использовании цифровых документов.

Украина первой в мире приравняла электронные паспорта к обычным. За соответствующее постановление проголосовали 302 народных депутата, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

С 23 августа 2021 цифровой паспорт в приложении "Дія" обязана принимать каждая организация.

"Это инновационный шаг не только для нашей страны, но и для всего мира. Биометрический загранпаспорт или ID-карта в приложении "Дія" с 23 августа 2021 на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного или пластикового документов", - отметил Федоров.

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Минцифры рассказали, как пользоваться электронными документами. Чтобы проверить подлинность паспорта, надо отсканировать QR-код с другого устройства.

- нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу;

- наведите камеру смартфона на QR - паспорт проверится автоматически;

- приложение оповестит вас о результате проверки.

Подтвердить личность и направить копию документа также можно с помощью кода.

Документ автоматически подтягивается в приложение из реестра. Паспорта-книжки образца 1994 года не отображаются в "Дії". ID-карту можно оформить независимо от места регистрации.

"В любых жизненных ситуациях, где требуется паспорт, используйте цифровой документ и подтверждайте личность. Максимально удобно.

Открытие банковского счета онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете", - написал Федоров.

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К сервису интегрировались уже 10 аэропортов: "Борисполь", "Киев", "Одесса", "Львов" им. Даниила Галицкого, "Харьков", Запорожье, "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон", "Днепропетровск".

QR-коды способны считывать большинство современных устройств и смартфонов.

Также с приложением сотрудничают Приватбанк, "Новая почта", Укрпочта, "Цитрус", Монобанк, АТБ, VARUS, "Велмарт", Укрзализныця, "Альфа-Банк", Lifecell, Vodafone и другие.

Минцифры представило мобильное приложение "Дія" в феврале 2020 года. В нем доступны зарубежный биометрический паспорт, ID-карта и другие документы.

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Дата
30
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