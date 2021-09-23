Украина перешла в желтую зону: ограничения и запреты

С 23 сентября на всей территории Украины установили желтый уровень эпидемической опасности.

С сегодняшнего дня без ограничений могут работать только владельцы Сovid-сертификатов. Обязательными остаются масочный режим и социальная дистанция.

В то же время ввели ряд правил для бизнеса. Массовые мероприятия позволят проводить, если на одного человека есть по меньшей мере 4 кв. м площади. Кафе и рестораны могут работать при условии, что за одним столиком не более четырех человек, а расстояние между столами минимум 1,5 м. Ограничений по времени нет. Вместе с тем, если 80% персонала и посетители получили хотя бы одну прививку - ограничений можно не придерживаться.

Кино и театры могут работать с заполненностью залов на 50%. Этих ограничений можно не соблюдать, если у 80% персонала есть желтый или зеленый сертификат. Посетители также должны быть вакцинированы иметь отрицательный тест на коронавирус. Спортивные залы могут работать, если на одного посетителя будет 10 кв. м площади.

В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер. Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования. В то же время проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут.

Учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников хотя бы одной прививки.

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В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для госчиновников и работников образования. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября. Минздрав утвердит четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса.