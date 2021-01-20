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пятница, 22 января 2021 07:00

Украина отмечает День Соборности государства

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Сегодня, 22 января, Украина отмечает День Соборности.

В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно единое и соборное государство.

Подготовка к объединению была проведена 1 декабря 1918 года. Тогда в городе Фастов Киевской области УНР и ЗУНР подписали "предвступительный договор". Статьи соглашения констатировали, что ЗУНР заявляла о "непреклонном намерении слиться в кратчайшем времени в одно большое государство с Украинской Народной Республикой". С другой стороны, УНР провозглашала, что она дает согласие "принять всю территорию и население Западно-Украинской Народной Республики как составную часть государственной целостности в Украинскую Народную Республику".

"Отныне во единственно сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины - Западно-Украинская Народная Республика / Галичина, Буковина и Венгерская Украина / и Надднепрянская Великая Украина", - записано в оригинале документа.

Автор: unr.memory.gov.ua
  Акт воссоединения УНР и ЗУНР
Акт воссоединения УНР и ЗУНР

Под актом подписались руководители республики Владимир Винниченко, Симон Петлюра, Андрей Макаренко и Федор Швец.

22 января на Софийской площади Акт об объединении Украины официально зачитал народу член Директории Федор Швец. Присутствовали руководители страны, парадные войска, депутаты, представители церкви. Событие сняли на видео.

Автор: MuzejUNR.io.ua
  Провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 ujlf на Софийской площади в Киеве
Провозглашение Акта воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 ujlf на Софийской площади в Киеве

Отмечать на государственном уровне этот праздник начали только в 1999 году.

Традиционно в День Соборности в Украине проходит акция "Живая цепь единства", призвана продемонстрировать, что Восток и Запад - вместе.

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В День Соборности Украины погода продемонстрирует пример синоптического единства. Практически всю территорию страны 22 января охватит оттепель и повышение температуры

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Дата
22
января

Рада провозгласила независимость

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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