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Украина отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ: официальное заявление

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Украина отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ: официальное заявление
Украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России. Фото: Prm

Украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Соответствующее решение приняли из-за возвращения России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи относительно российской агрессии против Украины. Официальное заявление обнародовала председатель делегации Елизавета Ясько в Facebook.

"Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины ", - говорится в тексте.

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При этом Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ.

"Делегация ВРУ в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью изобретения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе", - говорится в заявлении.

17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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