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Украина отказалась от компенсации, которую предлагал Иран за сбитый самолет МАУ

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Украина отказалась от компенсации, которую предлагал Иран за сбитый самолет МАУ
Обломки самолета и тела пассажиров были разбросаны вокруг. Фото: ТСН

Власть Ирана уже предлагала семьям погибших $80 тыс. компенсации.

Украина отказалась, заявил президент Владимир Зеленский в комментарии ТСН.

По его словам, таких денег недостаточно.

"Когда жена погибшего говорит, что он был единственным кормильцем, а у нее работы нет, и ребенку надо в институт поступать — $80 тыс. это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что против Ирана будут подавать иски в международный суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный суд Ирана призвал срочно выплатить компенсации погибшим в авиакатастрофе

Глава государства добавил, что во время разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, "если он был искренним", последний признал полную ответственность за крушение самолета и многократно выражал сочувствие.

8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети.

Позже Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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