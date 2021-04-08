Украина остается первой в Европе по темпам распространения Covid-19

Украина - первая в Европе по распространению Covid-19. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Украина второй день подряд занимает 1 место среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания коронавирусом и смертей.

Далее следуют Германия (14 936 больных, 312 умерших), Польша (14 910 больных, 638 умерших), Италия (13 708 больных, 627 умерших) и Испания (8788 больных, 126 умерших). Такие данные сайта Worldometer.

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Среди стран мира Украина остается, как и в предыдущие сутки, на 7-м месте.

Больше, чем в Украине, новых больных в Индии (126 315), Бразилии (90 973), США (75 183), Турции (54 740), Аргентине (22 039) и Иране (20 954).

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 15 415 новых больных коронавирусом. В общем коронавирус подхватили 1 784 579 украинцев. Умерли 35 498 пациентов, из них 481 за последние сутки. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1 373 851 пациент, за последние сутки - 11 472.