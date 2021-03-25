Украина окажется под влиянием антициклона

В Киеве 26 марта будет солнечно. Фото: pixabay.com

Значительная часть территории Украины окажется завтра под влиянием антициклона Маргарет.

Пятница постепенно начнет давать надежду на потепление, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +6...12°С, хотя ближайшей ночью еще удержится мороз.

Дожди и мокрый снег останутся в южной части Украины и на юго-востоке. Ожидается ветер северного направления.

В Киеве 26 марта будет солнечно и сравнительно тепло. Днем около +8°С.

В субботу-воскресенье потеплеет на несколько градусов. Следующая же неделя порадует температурой до +12...16°С.

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В конце марта погода в Украине начнет меняться в сторону потепления. С 26 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх.