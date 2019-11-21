Украина обжаловала приговор Маркива

Апелляцию рассмотрят весной 2020 года. Фото: 5.ua

Украина обжаловала приговор украинского военнослужащего Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы.

Апелляция была подана Украиной 20 ноября, ее рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента

"Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив. Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанный на суверенитете и равенстве государств", - отмечается в сообщении.

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30-летний Виталий Маркив с двойным украинский-итальянским гражданством более двух лет находится под стражей в миланской тюрьме. 12 июля его приговорили к 24 годам неволи за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны на Донбассе 5 лет назад. Он отрицает обвинения.