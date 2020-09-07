Украина нужна единство в многообразии - политзаключенный

Мы независимы, но не являются субъектами собственной судьбы, потому что не решили проблемы единства в многообразии, - говорит диссидент, член инициативной группы "Первого декабря" Мирослав Маринович.

"Видим единство государства все еще как унификацию. Мы это не признаем на словах, но каждый галичанин предполагает, что Украина будет едина, когда все станут, как галичане. Так не будет. Как и не будет "все Донецк". Должен быть "эффект Медичи", когда за одним столом сойдутся люди разных профессий и идентичностей. Они будут равноправно общаться и произойдет взаемозаплиднення идеями. Тогда возникнет творческий вспышка. Мы его имели ее на Майдане. на Революции достоинства и Оранжевой все эти разногласия исчезали. люди обменивались идеями. Украина жила своей духом ", - считает Маринович.

При более низких температурах этот синтез прекратился, а в Киев вернулся дух недоверия и поражения. Нашей задачей называет - жить одним духом, не когда унифицированы, а когда мозаичные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Православный открытый Киев" - рассказали, что поможет победить Россию

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С МИРОСЛАВОМ МАРИНОВИЧЕМ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Развал России неизбежен, считает диссидент, член инициативной группы "Первого декабря" Мирослав Маринович.