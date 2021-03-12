Украина не успевает использовать закупленную вакцину до истечения срока годности

Срок годности вакцины Covishield от коронавируса, 500 тыс. доз которую получила Украина, истекает 23 июня 2021 года. Чтобы вся партия была использована вовремя, скорость вакцинации в стране должна вырасти минимум в 2 раза.

Срок годности индийского препарата указан в документах о поставке, пишет ZN.UA. Средний темп вакцинации в Украине составляет около 2,4 тыс. прививок в сутки, а следовательно до 23 июня Украина успеет использовать лишь 50% завезенных вакцин.

Автор: zn.ua

Украинский Минздрав обратился к Crown Agents по поводу возможности предоставления данных о дате производства и сроке годности препарата Covishield. При этом в министерстве отметили, что в соответствии с требованиями производителей, были подписаны договоры о конфиденциальности. Поэтому нельзя разглашать исход переговоров.

Планировалось, что к концу 1-й недели вакцинации Украина выйдет на 10 тыс. прививок в сутки, но этот показатель составил 3 тыс. привитых.

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24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield, который производят в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca. В апреле ожидается поставка вакцины Pfizer/BioNTech.