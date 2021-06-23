Украина - не Россия. Социологи назвали количество сторонников Сталина

Большинство россиян считают, что бывший председатель совета министров СССР Иосиф Сталин является культовой личностью. Украинцы думают наоборот.

56% россиян согласны с тем, что "Сталин - великий вождь", в Украине так считают 16%. В 2019 году количество поклонников Сталина в России составило 70%, а в Украине - 16%, об этом свидетельствуют результаты опросов Киевского международного института социологии и Левада-центра.

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С уважением, восхищением или симпатией к Сталину относятся 60% россиян и 17% украинцев. Примерно треть жителей Украины и России заняли нейтральную позицию.

Опрос среди украинцев проводился 8-9 июня 2021 года, по телефону опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность - не более 2,4%.

Опрос среди россиян проводился 20-26 мая 2021 года, опрошено 1620 человек старше 18 лет в личных интервью. Погрешность - не более 3,4%.





39% россиян считают советского диктатора Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в мировой истории, а 30% - идеолога СССР Владимира Ленина. В то же время только 15% опрошенных дали такое звание президенту РФ Владимиру Путину.