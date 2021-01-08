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пятница, 08 января 2021 15:53

"Украина не должна соглашаться на компенсацию, предложенную Ираном" - секретарь СНБО

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&quot;Украина не должна соглашаться на компенсацию, предложенную Ираном&quot; - секретарь СНБО
Данилов отметил, что этот вопрос "должны решать родственники" в первую очередь. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украина не должна принимать предложение от иранской стороны относительно компенсаций. Иранское правительство поручило выплатить по $150 тыс. семьям каждого из жертв катастрофы самолета МАУ рейса PS752 у Тегерана.

Об этом Данилов сказал журналистам в пятницу, сообщает УНН.

"Сегодня есть процедура, согласно которой является определенная предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны ее принимать. Она не соответствует тому положению вещей, которое есть, той вине, которую должен нести на себе государство Иран", - сказал секретарь СНБО.

СМИ спросили у него, считает ли Украина предложенную сумму недостаточной. Данилов отметил, что этот вопрос "должны решать родственники" в первую очередь.

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"Мы считаем, что это не та сумма, о которой надо вести разговор", - добавил секретарь.

В среду, 30 декабря, иранское правительство при поддержке Министерства дорог и городского развития поручил выплатить по $150 тыс. семьям каждого из жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", которая произошла в январе под Тегераном.

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