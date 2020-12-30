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среда, 30 декабря 2020 15:21

Иран выплатит по $150 тыс. компенсации семьям каждой жертвы катастрофы МАУ

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Иран выплатит по $150 тыс. компенсации семьям каждой жертвы катастрофы МАУ
Семьям жертв катастрофы с самолетом МАУ Иран выплатит компенсацию. Фото: 7dniv.info

В среду, 30 декабря, иранское правительство при поддержке Министерства дорог и городского развития поручил выплатить по $150 тыс. семьям каждого из жертв катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", которая произошла в январе под Тегераном.

Об этом сообщили в государственном агентстве Ирана IRNA.

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Вице-президент по правовым вопросам предложил выплатить компенсацию к годовщине трагедии - 8 января.

"Хотя деньги не могут облегчить боль от инцидента, существует обязательство уважать права людей", - сказал он.

Иранская организации гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о причине падения самолета "Международной авиакомпании Украины" в понедельник, 21 декабря.

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