Украина не будет запрещать паломничества хасидов в этом году

 
Ексклюзивы
1/5
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 126
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1242
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2286
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1395
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18810
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
7
20
5
14
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Видео
Все видео
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1314
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 756
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1674
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2286
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
Просмотров: 117
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
вторник, 11 августа 2020 18:47

Украина не будет запрещать паломничества хасидов в этом году

  Комментировать
Украина не будет запрещать паломничества хасидов в этом году
Украина не будет запрещать празднования Рош-га-Шана в Умани. Фото: varlamov.ru

Украина и Израиль обеспокоены возможным массовым паломничеством хасидов в Умань для празднования Рош-ха-Шана. Однако об отмене приезда паломников из-за пандемии коронавируса речь не идет.

"В этом году ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов. Учитывая эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у министерства иностранных дел Израиля. Но государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не принимала решения о запрете паломничества из-за пандемии. Зато МИД Украины поручили проинформировать иностранцев о действии карантина, а МВД - усилить и обеспечить безопасность во время празднования", - сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль не хочет пускать хасидов в Умань

При пересечении границы хасидам будут выдавать памятку об условиях пребывания в стране. В случае нарушения карантинных правил им будут запрещать въезд в Украину на несколько лет.

Мэр Умани Александр Цебрий против массового празднования в городе. Поэтому предлагает отменить приезд паломников-хасидов на Рош-ха-Шана в этом году в связи с пандемией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина не будет запрещать паломничества хасидов в этом году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Самое читаемое
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 13221
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 11268
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 10098
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 9982
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 9208
Общество
Журналист обвинил полицейских в бездействии
Журналист обвинил полицейских в бездействии Просмотров: 135
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш" Просмотров: 306
Труханов может одержать серьёзную победу - политолог
Труханов может одержать серьёзную победу - политолог Просмотров: 189
Окружной админсуд вернул прокурорам подозрения против Вовка и Ко
Окружной админсуд вернул прокурорам подозрения против Вовка и Ко Просмотров: 135
На границе с Венгрией образовались очереди
На границе с Венгрией образовались очереди Просмотров: 252
Больше всего комментируют
7
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
4
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
3
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
2
Футболиста удивил русский язык в Украине
Голосов: 52641
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua