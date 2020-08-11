Украина не будет запрещать паломничества хасидов в этом году

Украина не будет запрещать празднования Рош-га-Шана в Умани. Фото: varlamov.ru

Украина и Израиль обеспокоены возможным массовым паломничеством хасидов в Умань для празднования Рош-ха-Шана. Однако об отмене приезда паломников из-за пандемии коронавируса речь не идет.

"В этом году ожидается от 5 тыс. до 10 тыс. верующих хасидов. Учитывая эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у министерства иностранных дел Израиля. Но государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не принимала решения о запрете паломничества из-за пандемии. Зато МИД Украины поручили проинформировать иностранцев о действии карантина, а МВД - усилить и обеспечить безопасность во время празднования", - сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

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При пересечении границы хасидам будут выдавать памятку об условиях пребывания в стране. В случае нарушения карантинных правил им будут запрещать въезд в Украину на несколько лет.

Мэр Умани Александр Цебрий против массового празднования в городе. Поэтому предлагает отменить приезд паломников-хасидов на Рош-ха-Шана в этом году в связи с пандемией.