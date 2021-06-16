Украина накроет жара и зальют дожди

В среду, 16 июня, в Украине будет теплая погода. Температура воздуха поднимется до +24...27°С днем и +11...13°С ночью.
Во всех регионах, кроме Волыни, пройдет дождь. Скорость ветра будет достигать 7-10 м/с. На Юге объявили шторомове предупреждения. Днем в Херсонской Одесской, Николаевской областях и Крыму будет град со шквалами, сообщили в Укргидрометцентре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летняя жара будет чередоваться с дождями и градом
Погода в городах Украине 16 июня:
Ужгород - 25...27°С
Львов - +23...25°С
Ивано-Франковск - +23...25°С
Тернополь - +23...25°С
Черновцы - +23...25°С
Хмельницкий - +24...26°С
Луцк - +23...25°С
Ровно - +23...25°С
Житомир - +24...26°С
Винница - +24...26°С
Одесса - +20...22°С
Николаев - +22...24°С
Херсон - +22...24°С
Симферополь - +22...24°С
Кропивницкий - +24...26°С
Черкассы - +24...26°С
Чернигов - +26...28°С
Суммы - +24...26°С
Полтава - 25...27°С
Днепр - +24...26°С
Запорожье - +24...26°С
Донецк - +26...28°С
Луганск - +27...29°С
Харьков - 25...27°С
Киев - +26...28°С
Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.
Комментарии