Украина накроет жара и зальют дожди

Сегодня во всех областях, кроме Волыни, пройдет дождь. Фото: pixabay.com

В среду, 16 июня, в Украине будет теплая погода. Температура воздуха поднимется до +24...27°С днем ​​и +11...13°С ночью.

Во всех регионах, кроме Волыни, пройдет дождь. Скорость ветра будет достигать 7-10 м/с. На Юге объявили шторомове предупреждения. Днем в Херсонской Одесской, Николаевской областях и Крыму будет град со шквалами, сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в городах Украине 16 июня:

Ужгород - 25...27°С

Львов - +23...25°С

Ивано-Франковск - +23...25°С

Тернополь - +23...25°С

Черновцы - +23...25°С

Хмельницкий - +24...26°С

Луцк - +23...25°С

Ровно - +23...25°С

Житомир - +24...26°С

Винница - +24...26°С

Одесса - +20...22°С

Николаев - +22...24°С

Херсон - +22...24°С

Симферополь - +22...24°С

Кропивницкий - +24...26°С

Черкассы - +24...26°С

Чернигов - +26...28°С

Суммы - +24...26°С

Полтава - 25...27°С

Днепр - +24...26°С

Запорожье - +24...26°С

Донецк - +26...28°С

Луганск - +27...29°С

Харьков - 25...27°С

Киев - +26...28°С

Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.