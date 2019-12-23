Украина находится в средневековье, должны перейти к модерну - Пекар

Валерий Пекарь: в Украине царит феодализм. Наши олигархи национального масштаба - герцоги, но так же в каждой области есть свои графы, в городах - маркизы, в районах - бароны, в селах - помещики. Фото: Украинская правда

Если под понятием "революция" понимаем изменение системы общественных отношений, то она происходит долго. Порой в форме острой, как в конце 2013 года и в начале 2014-го. Сейчас - в виде эволюции.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Сейчас идет модернизация - переход страны от "средневековья" до современности. Историки скажут, средневековье давно кончилось. Но реалии показывают, что на самом деле это произошло только в Европе, Северной Америке, Австралии с Новой Зеландией. В остальном мире царит средневековье. Основная его характеристика закрытая экономика. Действительно, в Украине царит феодализм. Наши олигархи национального масштаба - герцоги, но так же в каждой области есть свои графы, в городах - маркизы, в районах - бароны, в селах - помещики.

Другие признаки "средневековья" в Украине - клановая политика вместо идеологических партий, узкое понимание этнической идентичности, патерналистские настроения. Люди ищут, кто о них позаботится, и именно поэтому у волонтеров высокий рейтинг - украинцы рассчитывают, что они это сделают вместо государства", - объясняет Валерий Пекар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен

Зато модерн, современность - это открытая экономика и политика, подотчетное самоуправления, политическая нация, национальное государство, что вырастет на месте бывшей колонии, прогнозирует эксперт.

"Этот сложный процесс охватывает все сферы жизни. Например, создание Поместной церкви Украины - также важный шаг к модернизации.

Процесс перехода к современности у нас реально начался в 2014 году. Это путь на целое поколение. Европейские страны, США, Япония и другие проходили его десятки лет. Демократическим странам это дается сложнее, ведь граждане не хотят меняться и тормозят преобразования, но это не повод отказываться от демократии, иначе можно затормозить навсегда. Поэтому гражданское образование должно быть в приоритете. Если люди сами себе враги, готовые скорее быть неокрипаками у неопана, чем свободными - их будут атаковать и извне. Ведь все хотят поживиться за счет слабого. Миллионы украинцев не готовы взять ответственность за свою жизнь", - добавляет он.

Полное интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.