Украина находится в средневековье, должны перейти к модерну - Пекар

 
Ексклюзивы
1/5
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 351
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 135
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2187
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 207
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 189
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2232
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 675
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1557
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
11
7
21
5
11
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Живем в столице, а выступаем по всей стране - украинка поделилась опытом работы музыкантом в Индии
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Как менялась главная елка страны за последние 10 лет
Видео
Все видео
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов
Гончарук призвал доносить на залы игровых автоматов
Интервью
1/5
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2232
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1242
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1332
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 621
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1260
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 171
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
понедельник, 23 декабря 2019 20:24

Украина находится в средневековье, должны перейти к модерну - Пекар

  Комментировать
Украина находится в средневековье, должны перейти к модерну - Пекар
Валерий Пекарь: в Украине царит феодализм. Наши олигархи национального масштаба - герцоги, но так же в каждой области есть свои графы, в городах - маркизы, в районах - бароны, в селах - помещики. Фото: Украинская правда

Если под понятием "революция" понимаем изменение системы общественных отношений, то она происходит долго. Порой в форме острой, как в конце 2013 года и в начале 2014-го. Сейчас - в виде эволюции.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Сейчас идет модернизация - переход страны от "средневековья" до современности. Историки скажут, средневековье давно кончилось. Но реалии показывают, что на самом деле это произошло только в Европе, Северной Америке, Австралии с Новой Зеландией. В остальном мире царит средневековье. Основная его характеристика закрытая экономика. Действительно, в Украине царит феодализм. Наши олигархи национального масштаба - герцоги, но так же в каждой области есть свои графы, в городах - маркизы, в районах - бароны, в селах - помещики.
Другие признаки "средневековья" в Украине - клановая политика вместо идеологических партий, узкое понимание этнической идентичности, патерналистские настроения. Люди ищут, кто о них позаботится, и именно поэтому у волонтеров высокий рейтинг - украинцы рассчитывают, что они это сделают вместо государства", - объясняет Валерий Пекар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен

Зато модерн, современность - это открытая экономика и политика, подотчетное самоуправления, политическая нация, национальное государство, что вырастет на месте бывшей колонии, прогнозирует эксперт.

"Этот сложный процесс охватывает все сферы жизни. Например, создание Поместной церкви Украины - также важный шаг к модернизации.
Процесс перехода к современности у нас реально начался в 2014 году. Это путь на целое поколение. Европейские страны, США, Япония и другие проходили его десятки лет. Демократическим странам это дается сложнее, ведь граждане не хотят меняться и тормозят преобразования, но это не повод отказываться от демократии, иначе можно затормозить навсегда. Поэтому гражданское образование должно быть в приоритете. Если люди сами себе враги, готовые скорее быть неокрипаками у неопана, чем свободными - их будут атаковать и извне. Ведь все хотят поживиться за счет слабого. Миллионы украинцев не готовы взять ответственность за свою жизнь", - добавляет он.

Полное интервью с Валерием Пекарем читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина находится в средневековье, должны перейти к модерну - Пекар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Пассажиры самолета ели тела погибших

Самое читаемое
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
Гвидо Арджентини: фотограф, который воплощает сексуальные фантазии
30
 Просмотров: 317504
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 25542
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 15903
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
 4 Просмотров: 11349
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 9972
Общество
Кабмин направил 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам
Кабмин направил 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам Просмотров: 36
В России опровергли подписание контрактов с Украиной о прямых поставках газа
В России опровергли подписание контрактов с Украиной о прямых поставках газа Просмотров: 225
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 144
Подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев готовят к обмену – СМИ
Подозреваемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев готовят к обмену – СМИ 1 Просмотров: 558
"Очень измученная, но терпеливо борется за жизнь" - мать умоляет помочь собрать $220 тыс.
"Очень измученная, но терпеливо борется за жизнь" - мать умоляет помочь собрать $220 тыс.
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
4
Аналитик объяснил, что будет с гривной в январе 2020-го
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
Голосов: 47739
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua