Украина начала покупать кислород у Польши

Больницы закупают кислород у украинских производителей по 10-15 тыс. грн за т. Фото: pixabay.com

Украина начала закупать кислород в Польше, чтобы ускорить процесс развоза баллонов в больницы и Covid-больным пациентам.

Это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Украинская правда".

"С учетом того, что завод, который производил кислород на Западе Украины, остановился, связались с Польшей. Мининфраструктуры за один день выдало все необходимые разрешения. И дистрибьютор, который этот кислород поставляет, привез пару машин из Польши и развез по больницам", - сказал он.

Отвечая на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко ответил, что "больница не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".

Тендеры на Prozorro свидетельствуют, что больницы закупают кислород у украинских производителей по 10-15 тыс. грн/т.

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Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. Запасов медицинского кислорода в области хватит только на трое суток. Ежесуточно в регионе используют почти 15 т медкислорода.