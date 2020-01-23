Украина - на 126-м месте в рейтинге коррупционеров

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Международная организация Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах.

Опираясь на экспертные оценки, организация назначает каждой стране индекс склонности к коррупции - от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет).

Согласно исследованию, по сравнению с 2018 годом Украина потеряла два балла и находится на 126-м месте из 180. Такое же количество баллов у Азербайджана и Кыргызстана.

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В то же время, как отметили в TI, показатели четырех стран G7 упали в сравнении с прошлым годом: Канада потеряла 4 балла, Франция и Великобритания по три, а США — два. Позиция Германии осталась неизменной.

"Правительства должны срочно разобраться с коррупционной ролью больших денег в финансировании политических партий и противодействовать их чрезмерному влиянию на политические системы", — заявила глава организации Деліа Феррейра Рубио.

Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Худшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).