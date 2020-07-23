Украина на 10 месте в Европе по заболеваемости коронавирусом - Ляшко

Украина по коронавирусу на 10 месте в Европе. Фото: Reuters

Украина по количеству заболеваний Covid-19 находится на 10-м месте среди европейских стран и на 36-м месте в мире.

"Если мы посмотрим, где мы находимся в мировой статистике, то в Европе на 10-м месте в мире мы на 36-м месте по количеству случаев коронавирусной болезни. И наша количество, она не дотягивает до мировых, например, США - 4 млн, Бразилия - 2 млн, Индия - 1,2 млн. Мы с нашей плотностью населения, с населением, мы среди европейских стран на 10-м месте без значительного пика и коллапса в системе здравоохранения", - в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Напомним, в Украине зафиксировано уже почти 61 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев значительно возросло по сравнению с предыдущей эпохи - до более 800.