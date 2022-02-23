Украина может призвать 36 тыс. резервистов - Данилов

Данилов сказал, что большинство резервистов прошли войну. Фото: Getty images

36 тыс. украинских резервистов могут призвать в случае наступления России.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции.

"Количество резервистов на сегодняшний день - 36 тысяч человек. Это люди, которые в подавляющем большинстве прошли фронт, они понимают, о чем идет речь", - сообщил он.

Данилов пообещал, что в случае нападения на Киев или другой город отпор дадут мгновенно. Украинское войско готово к этому.

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Решения об общей мобилизации сейчас нет, добавил он.

Верховная Рада будет просить ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. ЧС предлагают ввести на 30 дней. Решение должно утвердить парламент сегодня.