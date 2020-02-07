Украина может инициировать удар по "русскому миру" - правозащитник

Расследование преступлений Майдана откладывается и переходит в длинную историческую перспективу. Как и осуждения преступлений коммунизма.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит правозащитник Борис Захаров.

Комментируя декабрьский обмен украинских пленных на беркутовцев, правозащитник отметил, что часто в правозащитной деятельности приходится выбирать из двух зол.

"Постоянно есть выбор между вопросами национальной безопасности и прав человека, верховенством права и национальной безопасностью или между верховенством права и правами человека. И надо сделать взвешенный выбор. Я считаю, что в большинстве случаев гуманитарные цели и милосердия преобладают над принципом верховенства права, над справедливостью и вопросами национальной безопасности. Конечно, в определенной мере, если это не угрожает серьезными стратегическими последствиями, и еще большими нарушениями прав человека ", - сказал он.

"Расследование преступлений Майдана откладывается и переходит в длинную историческую перспективу. Как и осуждение преступлений коммунизма. Мы можем только надеяться, что когда разрушится Российская империя, Украина выиграет эту войну за независимость, и мы получим доступ ко всем материалам, еще будут живы преступники, и еще можно будет их наказать. А возможно, это произойдет и позже. Так же, как произошло с преступлениями коммунизма", - добавил правозащитник.

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Сейчас одним их самых важных шагов Борис Захаров считает осуждение преступлений коммунизма.

"Пока что признание Голодомора геноцидом - это лишь политическое решение, а не правовое. Нужен международный или межгосударственный суд над преступлениями коммунизма. Украина здесь может стать форвардом: собрать поляков, литовцев, латышей, эстонцев, грузин, армян, чехов, словаков и устроить международный трибунал над преступлениями коммунизма. Это актуально. Это был бы очень сильный удар по Путину и по "русскому миру" с его стратегическим направлением на восстановление империи и мировой гегемонии", - сказал он.

Семьи героев Небесной сотни, активисты и военные сделали заявление по делам Майдана, а именно они выступили против назначения бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность в ГБР. Об этом заявил волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай.