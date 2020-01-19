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В ГБР не прочь доверить адвокату Януковича дела Майдана

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В ГБР не прочь доверить адвокату Януковича дела Майдана
Бабикова могут назначить ответственным за дела Майдана. Фото: "24 канал"

В Государственном бюро расследований заявили, что нет препятствий для назначения бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова ответственным за дела Майдана.

Бабиков, по сообщениям украинских СМИ, работал в юридической фирме Aver Lex. Она защищала экс-президента Виктора Януковича, сообщает "Голос Америки".

О его назначении официально не объявили. Слухи о том, что Бабиков займет эту должность, подтвердила председатель ГБР Ирина Венедиктова при встрече 14 января с родственниками погибших на Майдане.

"Мы требуем открытого, прозрачного конкурса, чтобы был выбран человек, которому будет доверять общество", - говорится в пресс-релизе ОО "Семья героев Небесной сотни".

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская заявила, что адвокат связан своей позицией, которую он формировал и отстаивал.

"Если адвокат подозреваемого становится руководителем следователей, которые расследуют это дело, то это прямой конфликт интересов. Это очевидный знак, что следствия не будет", - сказала она.

На сайте компании Aver Lex в сообщении о решении Бабикова перейти на государственную службу отмечается, что он специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и по делам, совершенных организованными преступными группами.

В ГБР не видят препятствий для того, чтобы адвокат Януковича занимался аудитом дел Майдана. Глава ГБР Ирина Венедиктова заявила, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. В случае рекомендации конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки он будет назначен.

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"Я глубоко возмущен такими назначениями. Если Бабиков защищал интересы Януковича, который расстрелял Небесную сотню, то как можно сейчас доверить ему защищать интересы Майдана", - заявил член ОО "Семьи Героев Небесной сотни" Владимир Голоднюк, который потерял на Майдане 19-летнего сына.

Он напомнил об обещании президента Владимира Зеленского ускорить расследование.

"А вместо этого президент, вмешавшись в суды, выпустил экс-беркутовцев, убил у нас веру в правосудие. Назначать адвоката Януковича ответственным за расследование расстрелов на Майдане - это плевок в лицо тем, кто потерял своих родных. Это надругательство над памятью погибших на Майдане", - сказал Голоднюк.

Общественная организация "Семьи Героев Небесной сотни" выступила против назначения адвоката експрезидента Виктора Януковича Александра Бабикова на должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в открытом письме ОО к президенту Украины, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору, и.о. директора ГБР и комиссии, которая занимается отбором кандидатов на должности в Бюро. Соответствующее письмо организация опубликовала в Facebook.

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19
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