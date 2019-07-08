Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР

Евгений Глибовицкий: Если сможем быть сердцевиной модернизационного движения в бывшем СССР, впервые будет возможность принести к западному столу что-то уникальное. Фото: Тарас Подолян

Быстрые реформы, как в Польше, полезны, если концептуализированные и согласованы между собой. У нас ситуация другая.

Говорит в интервью журналу "Країна" эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"Организатор и идейный вдохновитель польских реформ Лешек Бальцерович в 1980-х годах учился в западных университетах. Украинских экономистов тогда там не было. На 1989 год поляки имели четкое понимание, куда двигаются - на Запад и к независимому государству. Мы определялись до 2014-го . Сейчас две трети украинцев поддерживают евроинтеграцию - чем моложе, тем активнее. Их будет становиться больше", - считает эксперт.

По его мнению, соглашение об ассоциации с ЕС выполняется медленнее, чем должно.

"У нас есть еще не сделанная домашняя работу. Страны, которым трудно воспринимать Украину независимой, исходя из своей исторической памяти, тоже со временем изменят свое мнение. Россияне осознают, что поезд ушел и пути назад нет. Поляки и венгры поймут, что не все украинские решения должны им нравиться.

Наша восточная политика критически важна. Надо, чтобы на территории Беларуси никогда не появилась военная база РФ. Чтобы было продуктивное взаимодействие с Казахстаном, хорошие отношения с Молдовой. Это все шаги к демонтажу имперской политики России. Если сможем быть сердцевиной модернизационного движения в бывшем СССР, впервые будет возможность принести к западному столу что-то уникальное", - говорит Евгений Глибовицкий.

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Но для постсоветских стран еще не ясно, украинские изменения долговечные, или это временное явление, объясняет эксперт.

"Если мы сможем вытянуть на себя западный зонтик безопасности, станем еще более привлекательным партнером. Это изменит расклад сил между Россией, Китаем, Украиной, Турцией, ЕС. Чтобы достичь этого Киев вынужден будет стать региональным лидером и активно работать и на Западе, и на Востоке. Для этого нужна политическая преемственность. Мы не можем перезагружать отношения с партнерами каждый раз после выборов", - добавляет он.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.