Украина или перезагрузится, или останется страной третьего мира - Климкин

Павел Климкин: Олигархическая система, которую имеем сейчас, никогда не войдет в ЕС или НАТО. Фото: Тарас Подолян

Украина фундаментально отличается от той страны, которой была в 2013 году. Мы стали свободнее, независимы, стали лучше управлять своей судьбой.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Но после революции достоинства был шанс перезагрузить государство. Его не использовали. Олигархическая система, которую имеем сейчас, никогда не войдет в ЕС или НАТО.

Надо научиться работать как европейская нация. Я большой фанат сетевых политических объединений. Так люди привлекаются к управлению государством. Каждый гражданин должен задуматься, почему пространство вокруг него не дает ощущение качества жизни и безопасности. Многие украинцы едут за границу не столько за большой зарплатой, как за перспективами, которые не видят в Украине. Киев превратился в город третьего мира. Плохое качество воздуха, воды, трафика, здравоохранения. Мы до сих пор отсталое государство. Или перезагрузимся, или погрязнем в этой реальности", - считает дипломат.

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По его словам, должен быть не только политический проект, но и общественное движение и драйв.

"Надо понять, что дальше так жить нельзя. Всегда будем бедные в таком случае. Революция достоинства дала людям чувство, что они могут что-то изменить, вкус свободы. Но социальная и экономическая модель государства осталась старая. Надо доказать украинцам, что государство может помочь тем, кто в этом нуждается. Другим - гарантировать свободу деятельности", - добавляет Климкин.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.