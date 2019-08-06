Украина и США подписали третий меморандум о сотрудничестве

США и Украина будут сотрудничать в поиске жертв Второй мировой войны. Фото: facebook ukr.embassy.usa

Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США подписали в посольстве Украины в Америке.

В церемонии подписания принял участие посол Валерий Чалый и директор Агентства Келли Маккига, сообщает пресс-служба посольства.

Благодаря этому документу можно будет найти в Украине и вернуть в США останки американских солдат, погибших во Второй мировой войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко призвал США к прямому военному соглашению с Украиной

"Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих", - сообщили в посольстве.

Благодаря этому Меморандуму обе стороны смогут перенимать опыт друг друга в особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, которые пропали без вести или попали в плен во время нынешней российско-украинской войны.

Договор о взаимопонимании страны подписали уже третий раз. Ранее похожие меморандумы по этому вопросу заключали СБУ и Министерство по делам ветеранов Украины.

Представители разведывательных органов стран-членов НАТО и Украины подписали совместный меморандум.Он предусматривает активизацию сотрудничества с целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против Украины и возможных военных действий агрессора в регионах Черного и Балтийского морей.