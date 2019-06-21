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пятница, 21 июня 2019 11:32

Разведки НАТО и Украины подписали меморандум о сотрудничестве

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Разведки НАТО и Украины подписали меморандум о сотрудничестве
Представители разведывательных органов стран-членов НАТО и Украины подписали соглашение о сотрудничестве. Фото пресс-службы Минобороны.

Представители разведывательных органов стран-членов НАТО и Украины подписали совместный меморандум.

Он предусматривает активизацию сотрудничества с целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против Украины и возможных военных действий агрессора в регионах Черного и Балтийского морей.

"С целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против нашего государства и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей руководители военных разведок Североатлантического альянса и Украины договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией. Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР МО Украины и НАТО. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности ", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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Договоренностей достигли во время официального визита начальника Управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы в страны Балтии. Там он обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

Бурба договорился с начальниками военных разведок Литвы, Латвии и Эстонии о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией и налаживания обмена опытом противодействия российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.

В условиях гибридной войны Украина должна применять современные невоенные методы борьбы. Можем дожать Россию экономически, если каждый украинец подаст иск против РФ. Как государство и частные лица есть возможность законно взыскать несколько десятков триллионов долларов. Также надо бить Россию ее же методами - финансировать независимые СМИ и общественные организации в РФ. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает лидер движения "Общее дело" Александр Данилюк.

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Дата
21
июня

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