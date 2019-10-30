Украина и Россия готовят новый обмен пленными

Контактная группа также обсуждает обмен пленными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Фото: zik.ua

Возможности нового обмена пленными обсуждают Украина и Россия.

Пока точную дату не согласовали, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, готовятся к новому обмену пленными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москалькова высказалась по второму обмену пленными

"Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты. Сейчас в приоритете стоят другие вопросы, в первую очередь, проведение саммита "нормандской четверки", - сказал Руденко.

Он отметил, что контактная группа также обсуждает обмен пленными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе и, возможно, получит развитие, это обмен между Украиной и самопровозглашёнными "республиками Донбасса". Это два несколько разных процесса, но и с того, и с другого трека работа идет", - добавил Руденко.

Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков. Моряки сейчас остаются в статусе обвиняемых в России. Их дело в стадии ознакомления с материалами стороной защиты.