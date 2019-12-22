Украина и НАТО приступили к реализации новой инициативы

Фото: 5 канал

Заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей государств-членов состоится 15 января в Брюсселе.

Рассмотрят реализацию Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО и обсудят маршрут приоритетных реформ на 2020 год. Заседание пройдет под сопредседательством вицепремьера Дмитрия Кулебы, сообщает "Европейская правда".

Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей. В октябре стало известно, что в отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО сказали считают ли Россию врагом

В НАТО зафиксировали наибольшую активность подводных лодок России с конца "холодной войны". В октябре вокруг Норвегии обнаружили сразу 10 субмарин РФ. В Северной Атлантике в середине октября 2019 целый рой современных российских подводных лодок сначала открыто продвинулся на запад через территорию между Гренландией, Исландией и Великобританией - в так называемый GIUK-проход. Потом пошел на большую глубину