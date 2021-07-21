Украина и Италия продлили признание водительских прав

Соглашение продлили на 5 лет. Фото: racurs.ua

Украина и Италия подписали соглашение, согласно которому украинские водительские удостоверения снова признаются в Италии.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры Италии Энрико Джованини. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Договоренность продлили еще на 5 лет.

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Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

- легально проживают в Италии;

- являются резидентами страны менее четырех лет;

- имеют действительные украинские водительские права.

С 1 июня в Италии перестали признавать украинские водительские права. Соглашение, которое подписали в 2015 году, утратило силу. МВД запустило на портале госуслуг "Дія" функцию замены водительского удостоверения, а также объявило о введении электронной изменения регистрации места проживания в семи городах Украины. Пока в тестовом режиме опция изменения регистрации будет доступна для жителей столицы, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Мариуполя и Кривого Рога. А уже к концу года - для всей Украины. Нужен только паспорт в виде ID карты.