Украина готовится к обмену трех групп пленных

Новый этап обмена пленными с Россией находится на завершающей стадии. Фото - Ракурс

Новый этап обмена пленными с Россией находится на завершающей стадии. Он будет касаться трех групп людей.

Однако в Министерстве иностранных дел не готовы говорить о возможных датах обмена. Об этом заявил руководитель ведомства Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко рассказал о подготовке к нормандскому саммиту

"В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. И я просто стараюсь не говорить ни о дате, ни о количестве обмена, никаких не давать данных. Потому что действительно судьба каждого конкретного человека, сидящего за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии. Но ни сколько людей, ни даты, извините, я не могу вам сказать", - сказал он.

По его словам, будущий обмен значительно сложнее предыдущих.

Ранее Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией на следующей неделе.