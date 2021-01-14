Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения

Элла Либанова, 70 лет, экономист, демограф, академик Национальной академии наук. Автор более 200 научных работ, в том числе более 30 публикаций в международных изданиях. Член Международного союза демографов, доктор экономических наук, профессор, академик. Первая и единственная женщина в президиуме Национальной академии наук за 102 лет ее работы. Фото: Сергей Старостенко

- Мы единственная страна в Европе, где 20 лет не было переписи населения. Год назад состоялся инициированный властью так называемый электронный перепись. Никакого отношения к настоящему он не имеет, - говорит в интервью журналу "Країна" доктор экономических наук, академик, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

- Настоящий перепись это - информация о каждом человеке и хозяйство. На основе нее потом строятся таблицы, позволяющие выяснить, например, кем работают люди с высшим образованием. Или в каких семьях больше членов имеют высшее образование, какой уровень образования среди крестьян или горожан.

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Сегодня мы и понятия не имеем о распределении населения по пятилетним или однолетними группами. А без этого не можем посчитать повозрастные коэффициенты рождаемости или смертности. Соответственно - не можем знать суммарный коэффициент рождаемости. А он является наиболее обобщенной и точной характеристикой. Мы не можем посчитать среднюю ожидаемую продолжительность жизни.





Не можем обеспечить нормальный процесс бюджетирования. Его важной составляющей является субвенция. Например, если речь идет об образовании, то оно связано не просто с количеством детей в регионе. Но и с языком, на котором они общаются, этническим составом. От этого зависит, оставляем только украинские школы, или будем в определенных школах изучать акцентировано язык меньшинств.

Сегодня есть претензии к любому социологическому исследованию, потому что нет уверенности в репрезентативности опроса. Вопрос задают тысячи человек и с помощью взвешенных коэффициентов распространяют результаты на всю страну.

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Избежание переписи населения - это возможность манипулировать ситуацией. После него нельзя будет проводить никаких "игр" с избирательными участками. Видимо, есть политическое желание этого не делать. Азаров клялся мне провести перепись в 2010 году. Затем перенесли. Министр кабинета министров Олег Немчинов так же обещал провести в 2021-м, теперь снова отложили на два года.

Полную версию интервью с Эллой Либановой читайте в журнале "Країна".