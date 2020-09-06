Украина доверяет выводам Германии об отравлении Навального - Кулеба

В гораздо больше доверия к выводам немецкой лаборатории, чем к словам белорусского правительства. Фото: Reuters

Украина гораздо больше доверяет выводам немецкой лаборатории и их правительства об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, чем заявлениям Беларуси о фальсификации отравления.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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"И у нас и у других европейских стран гораздо больше доверия к выводам немецкой лаборатории и немецкого правительства, Чем к словам белорусского правительства. Здесь можно поставить точку. Мы видим, что в словесной риторике в Беларуси очень много границ пересечена и уже происходит мифотворчество, которую уже просто стыдно комментировать. Приходится, потому что на официальное заявление должна звучать официальное заявление ", - заявил Кулеба.

Беларусь опубликовала запись якобы "перехваченной" разговоры представителей Германии и Польши об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Этот разговор якобы доказывает, что заявление немецкого правительства об отравлении "Новичком" было сфальсифицировано.