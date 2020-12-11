Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт

Контракт на строительство трех новых самолетов Ан-178 планируют уже в этом году подписать Министерстве обороны и ГП "Антонов", заявил в начале декабря вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.

Если говорить о 3 самолетаъ, Украина дешевле будет приобрести в США, чем запустить самолеты Ан-178 в серийное производство. Такое мнение в интервью Gazeta.ua выразил авиационный эксперт Валерий Романенко. Украинский самолетостроителям надо решить ряд проблем, и не только конструктивных. Надо полностью перестраивать инфраструктуру.

Автор: antonov.com Самолет Ан-178

Это будет прорыв?

Прорывом это не будет. Старт. Даже - попытка старта. Потому проблем с этими самолетами еще достаточно - они проходят испытания. Там серийные самолеты закладывают, но еще предстоит решить ряд проблем. Не таких больших. Главное - поставщики материалов, деталей, узлов - комплектации самолета. Договорились с западными партнерами. Но у нас большая проблема - материалы, которые ранее получали из России. Если удастся их полностью заменить - тот же алюминиевый сплав Д16-Т, профили из ного, угловые профили, швеллеры, листовой металл. Например, заменить на китайский - потому что он не хуже, чем тот же советский был. посмотрим, как сложатся отношения с Китаем - после этого можно конура говорить, это прорыв, или это попытка старта.

В конце лета прошла информация, что "Антонов" выпустил первый самолет без украинских деталей.

Так сказали. Но это был единичный самолет. Там очень много могли собрать того, что осталось от предыдущих. А если бы последовала серия - это уже могут быть массовые поставки. Если этот вопрос решен, если будут долгосрочные договоренности, если будут заказы ... Потому что, например, Азербайджан хотел 10 самолетов Ан-178. Были из Китая заказ, были с Казахстаном переговоры. Надо понимать, что нам дешевле купить 3 самолета - например, американские. А не налаживать производство ради трех. Представьте, что надо выстраивать всю инфраструктуру, заключать кучу договоров. И кто вам продаст запчасти, например, на 10 самолетов? Или какие-то профили, разработанные нашими конструкторами. И под эти профили нужно перестраивать производственную линию. Я бы сказал, что это старт. Действительно, стартовать то нужно. Посмотрим, как оно будет.

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Но в Украине, в принципе, есть возможности?

В Украине же производили самолеты.

Но - из российских материалов, с российскими комплектующими.

Поэтому они и говорили, что это российские самолеты, там алюминий русский (смеется). Это смешной аргумент. Ибо самый алюминий шел в США, и на "Боинг" россияне не претендовали.

Насколько имеющийся авиапарк устарел - морально, технически?

Морально - на полтора поколения. Они хоть и 4-го поколения, а сейчас 5-е. Например, наш основной истребитель Су-27. Мы получали все, что было первых поколений - изготовлены до 1992 года. За это время в России значительно изменилось оборудования. Самолет - это платформа. Если мы сейчас поставим новое оборудование ... Боевой самолет - это машина, которая несет ракеты и кучу радиоэлектронного оборудования. Это оборудование тактическое - например, он должен сотрудничать с наземными командными пунктами и таким же самолетами. И у американцев эти системы давно защищены. Кроме того, должен постоянно обмениваться всеми данными об обстановке в воздухе. А она сложная, здесь большие мощности: в секунду современный самолет пролетает 700 м. Кроме того, современные самолеты должны быть оборудованы и разведывательной информацией, и средствами радиопротиводействия. Например, российский "Бук" имеет радар. Если мы ослепит этот радар, свой "Бук" они могут разве что на парадах показывать. Но сейчас системы настолько современные, по каким диапазонах мы его можем ослепить, по каким - нет. Поэтому нужна современная разведывательная аппаратура, которая даст информацию, это эти "Буки" находятся. То есть, самолеты-разведчики за зоной его досягаемости летают и перехватывают сигнал. Если мы его импульс разоблачил, они не получат информацию о наших самолета. Это, если упрощенно, разведка и радиопротиводействие. Наши боевые самолеты должны были быть этим обеспечены. Ибо русские - всем оборудовании, наши имеют, но вопрос, сработает, например, система предупреждения об облучении. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украинцы отжали самолет прямо в полете" - росСМИ выдали фото истребителя ВСУ за свой самолет Например, самолет летит, а у него есть табличка - прямоугольничек, на нем четыре лампочки по углам. Если, например, спереди слева заработал радар, соответствующая лампочка начинает мигать. Здесь работает куча систем. Так вот, отвечу так: наши самолеты очень устаревшие за оборудованием. Достаточно устаревшие за вооружением. Потому что наши ракеты - полуактивные. То есть, пока они летят на цель, она должна находиться в конусе радара. Это во-первых, узкий круг зрения, а во-вторых, самолет в это время не может маневрировать. У нас полуактивные системы наведения ракеты Р-27. А у американцев ракеты имеют активные головки: выстрелил - забыл. Радар один раз дал ракете направление, выстрелил, и она полетели в цель. Самолет дальше может маневрировать возвращаться назад - ракета летит куда надо. У противника единственный шанс избежать ракеты - поставить преграду. Кстати, если воздушный бой, российские самолеты смогут задать нашим ракетам препятствие. Кроме того, наши истребители не способны работать по наземным целям, в отличие от современных российских.

Что нужно, чтобы обновить наши военные самолеты? Модернизация имеющегося авиапарка или приобретение новых самолетов?

Процесс должен быть параллельным. Например, мы хотели обновить легкий истребитель МиГ-29. Это основной истребитель, их у нас всего - 3 бригады. Спросили Израиль, а они выставить по $40 млн за каждый самолет. В этом нет смысла, потому что мы можем купить американские истребители. Я бы сейчас подождал. Но активно вел переговоры. Если говорить об обновлении - можем говорить о малой модернизации. Улучшать радиоэлектронику, вводить натовские стандарты. Ибо современные самолеты НАТО обмениваются между собой тактической информацией по закрытым каналам. У нас этого нет, мы получаем из наземных станций, а не между собой. Модернизацию проводить постепенно, без рывков и больших денег за каждый самолет. Автор: antonov.com Самолет Ан-178 И одновременно выбирать себе самолет, который придет на замену устаревшим советским типам. Ну, пусть, после обновления они еще 10 лет пролетают. А потом? Не думаю, что Россия за это время станет белой и пушистой, или что-то принципиально изменится. Путин - такая фигура ... Вместо него придет еще десяток таких же.

Какие самолеты сейчас на вооружении в Украине?

У нас два истребителя. Тяжелый - для завоевания превосходства в воздухе - Су-27, легкий фронтовой истребитель - МиГ-29. Штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-24М и разведчик Су-24МР. То есть, такое разнообразие типов имеют только Россия, США и, возможно, Китай. Все другие натовские страны имеют один многофункциональный боевой самолет. Он и разведчик, и штурмовик, потому что может работать по наземным целям, и бомбардировщик. Могут работать обычными или управляемыми бомбами.

Нужны ли Украине и в дальнейшем разнообразные самолеты? Нам надо искать один многофункциональный?

Конечно. И на горизонте вырисовывается американский F-16 "Fighting Falcon" ("бьющийся сокол". - Gazeta.ua). Вырисовывается только этот тип. Потому что в большинстве постсоветских стран НАТО - самолеты именно такого типа. То есть мы эти самолеты можем обслуживать вместе с несколькими странами, это дешевле. Если возьмем, например, французский - его ни у кого больше нет. Если взять Eurofighter немецко-итальянско-английский - тоже ни у кого поблизости от самолета нет. Кроме того, американский самолет - это всегда американский самолет. В них всегда лучшее оборудование. Так, он будет дорогой. Но мы для начала можем взять "поношенные" - секонд хенд. Все равно, пока этот самолет осваивать, несколько разобьем. Не вижу никакого смысла сразу брать новейшие самолеты.

Зачем тогда нам этот Ан-178? Он заменит какой-то тип? Или дополнит?

Потому что это военно-транспортный самолет. Выполняет задачи перевозки войск. У нас есть легкий военно-транспортный самолет в воздушных силах - Ан-26. Устаревший уже давно. Но не выработал свой ресурс. Строился, ремонтировался в Украине, двигатели ремонтировались тоже здесь. Обвязка двигателей, которая, кстати, вышла из строя - российского производства. В основном, он украинский, и еще может служить. Но самолет поднимает до 5 т грузов. А нужен самолет большей мощности. Ан-178 поднимает до 18 т. Берет больше людей, развивает большую скорость. Единственное что, работает по тем же коротких полос, с которыми может работать Ан-26. Следующий самолет по классу - среднего класса Ил-76. Летает их и сейчас в воздушных силах 3 штуки. Двигатели, оборудование, сам самолет - все русское. И их нам надо менять.

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То есть, именно на них могут заменить новыми Ан-178?

Полностью не заменят. Но могут перекрыть потребность в самолетах до 20 т на короткие дистанции. Можем эти короткие тяжелые, дорогие в обслуживании, жрут топлива как бешеные. Правда, далекие миссии мы выполняем на них, но их надо менять - они уже выработали ресурс.

Какие, на ваш взгляд, перспективы на ближайшие годы в военно-воздушных сил Украины?

Прежде всего, военно-воздушным силам Украины необходимо часть своих функций отдать беспилотной авиации. Она должна быть частью армейской авиации - то есть, сухопутных войск. Работа на поле боя, штурмовики - это несколько устаревшая система. Штурмовики и бомбардировщики надо с вооружения снимать и заменять основным боевым самолетом. Тем самым F-16. Способен выполнять все функции, причем намного эффективнее, чем то где Су-25. Способен работать и днем ​​и ночью, в любых погодных условиях. То есть, во-первых - передача части функций по поддержке наземных войск армейской авиации. Замена четырех типов в единый боевой самолет. И, соответственно, вооружение - получить американские новые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля". Орима того, создавать и развивать средства, которые обеспечивают работу авиации. В частности, системы радиопротиводействия, разведывательные, навигационные и защищены связные системы для обмена тактической информацией. Модернизированный МиГ-29 передали украинской армии. Во Львове на самолет установили новую авионику и капитально отремонтировали двигатели. Украинская армия приняла на вооружение новейший ракетный комплекс "Нептун". Но в войска он еще не попал.Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что рассчитывает получить комплексы в 2021 году