В ВСУ рассказали, какое вооружение необходимо Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
2 Просмотров: 459
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 504
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2952
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1566
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1611
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1764
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 297
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1080
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
3 Просмотров: 5859
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
6
5
4
7
4
&quot;Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая&quot; - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
"Принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая" - украинка рассказала, сколько платит за коммунальные в Великобритании
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
$600 за 3 месяца фиктивного брака - крымчанка ищет мужа
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Правоохранители задержали банду наркодилеров
Правоохранители задержали банду наркодилеров
Видео
Все видео
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Дело Шеремета. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 504
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2952
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1665
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1080
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2020
Просмотров: 900
Чарівна паличка
– Ми були йому непотрібні, але мстився мамі та забирав нас на вихідні, – каже Олеся. Коли батьки розлучилися, їй було 5 років, а ...
вторник, 08 декабря 2020 09:29

В ВСУ рассказали, какое вооружение необходимо Украине

1 Комментировать
В ВСУ рассказали, какое вооружение необходимо Украине
Сделать "Нептун" и дать армии – это малая часть из всего процесса. Фото: mil.gov.ua

Украинская армия приняла на вооружение новейший ракетный комплекс "Нептун". Но в войска он еще не попал.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что рассчитывает получить комплексы в 2021 году, пишет "Апостроф".

"Понимаете, "Нептун" - классная вещь. Я готов заказать его уже сегодня, но знаете, чем это закончится? Тем, что скажут, мол, Генеральный штаб часто меняет государственный оборонный заказ. Почему так происходит? Потому что нам не могут дать то, чего мы просим. А если не могут дать, но средства выделены, то что же мне делать: отдать деньги в бюджет или купить на них что-то другое? В следующем году стоят соответствующие задачи по дозакупке "Нептунов", чтобы мы получили хотя бы один дивизион. А нам нужно 5", – сказал Хомчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине провели испытания нового танка с мощным двигателем

При этом он предупредил, что сделать "Нептун" и дать армии – это малая часть из всего процесса.

"Надо, чтобы дивизионом кто-то командовал, чтобы этот дивизион где-то размещался, чтобы он обеспечивался. Я должен обучить персонал, отработать для них пункты постоянной дислокации, места маневра, развертывания, стартовые позиции, задачи. Вы понимаете, что это такое? Я должен иметь для них современные средства разведки, чтобы они поразили цель на расстоянии в 200-280 киллометров. То есть просто выехать из ворот предприятия – это ни о чем. В тех дивизионах, о которых мы говорим, есть 6 пусковых установок, но это не значит, что они сразу смогут эффективно защищать наше побережье", – добавил Хомчак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская компания создала боевую машину: фото

Береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Он обеспечивает наведение, распределение и уничтожение целей противокорабельными ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты - 280 км. Скорость полета 1000 км/ч. Высота полета на гребнем волн - от 3 до 10 м.

Дивизион ЖК-360МЦ "Нептун" обеспечивает отдельный старт или залповый пуск до 24 ракет с интервалом пуска в залпе от 3 до 5 с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ВСУ рассказали, какое вооружение необходимо Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В Киеве снесли памятник

Западные страны отдали украинские территории Польши

На опознание тел потребовалось 10 дней

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 10 Просмотров: 44424
&quot;Ламинат и линолеум - это прошли век&quot;
"Ламинат и линолеум - это прошли век" 1 Просмотров: 15030
&quot;К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче&quot;. Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.
 Просмотров: 12465
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак
Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе - Хомчак 1 Просмотров: 11430
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
Гороскоп на 7-13 декабря: кто выйдет из этой неделе победителем
 Просмотров: 8784
Общество
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
 Просмотров: 666
Температурные качели, снега и гололедица: чем будет удивлять погода в ближайшие 10 дней
Температурные качели, снега и гололедица: чем будет удивлять погода в ближайшие 10 дней Просмотров: 378
Гороскоп на 8 декабря: чьи желания будут совпадать с возможностями
Гороскоп на 8 декабря: чьи желания будут совпадать с возможностями
 Просмотров: 1368
ОБСЕ зафиксировала 220 случаев нарушений перемирия на Донбассе
ОБСЕ зафиксировала 220 случаев нарушений перемирия на Донбассе Просмотров: 54
Большинство людей до сих пор чувствительны к Covid-19 - ВОЗ
Большинство людей до сих пор чувствительны к Covid-19 - ВОЗ Просмотров: 198
Больше всего комментируют
10
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
10
Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС
5
Макароны и хлеб опасные для мозга - ученые
3
Далеко не все хотят реформирования украинской армии - Хомчак
2
"Не проконтролировала эмоции": заместитель директора школы избила ученика перед всем классом
Голосов: 54238
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть