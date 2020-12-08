В ВСУ рассказали, какое вооружение необходимо Украине

Сделать "Нептун" и дать армии – это малая часть из всего процесса. Фото: mil.gov.ua

Украинская армия приняла на вооружение новейший ракетный комплекс "Нептун". Но в войска он еще не попал.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что рассчитывает получить комплексы в 2021 году, пишет "Апостроф".

"Понимаете, "Нептун" - классная вещь. Я готов заказать его уже сегодня, но знаете, чем это закончится? Тем, что скажут, мол, Генеральный штаб часто меняет государственный оборонный заказ. Почему так происходит? Потому что нам не могут дать то, чего мы просим. А если не могут дать, но средства выделены, то что же мне делать: отдать деньги в бюджет или купить на них что-то другое? В следующем году стоят соответствующие задачи по дозакупке "Нептунов", чтобы мы получили хотя бы один дивизион. А нам нужно 5", – сказал Хомчак.

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При этом он предупредил, что сделать "Нептун" и дать армии – это малая часть из всего процесса.

"Надо, чтобы дивизионом кто-то командовал, чтобы этот дивизион где-то размещался, чтобы он обеспечивался. Я должен обучить персонал, отработать для них пункты постоянной дислокации, места маневра, развертывания, стартовые позиции, задачи. Вы понимаете, что это такое? Я должен иметь для них современные средства разведки, чтобы они поразили цель на расстоянии в 200-280 киллометров. То есть просто выехать из ворот предприятия – это ни о чем. В тех дивизионах, о которых мы говорим, есть 6 пусковых установок, но это не значит, что они сразу смогут эффективно защищать наше побережье", – добавил Хомчак.

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Береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Он обеспечивает наведение, распределение и уничтожение целей противокорабельными ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты - 280 км. Скорость полета 1000 км/ч. Высота полета на гребнем волн - от 3 до 10 м. Дивизион ЖК-360МЦ "Нептун" обеспечивает отдельный старт или залповый пуск до 24 ракет с интервалом пуска в залпе от 3 до 5 с.