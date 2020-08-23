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воскресенье, 23 августа 2020 12:53

Украинская армия приняла на вооружение береговой ракетный комплекс

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Украинская армия приняла на вооружение береговой ракетный комплекс
Приняли 360МЦ "Нептун". Фото: mil.gov.ua

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Приказ 23 августа подписал министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Документ определил основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу.

Береговой ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Он обеспечивает наведение, распределение и уничтожение целей противокорабельными ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты - 280 км. Скорость полета 1000 км/ч. Высота полета на гребнем волн - от 3 до 10 м.

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Чемпионат ЖК-360МЦ "Нептун" обеспечивает отдельный старт или залповый пуск до 24 ракет с интервалом пуска в залпе от 3 до 5 с.

Министерство обороны Украины решило полностью вывести из эксплуатации минометы украинского производства "Молот" калибра 120 мм.

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23
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