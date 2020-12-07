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понедельник, 07 декабря 2020 20:10

Украинской армии передали модернизированный истребитель

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Украинской армии передали модернизированный истребитель
В истребители капитально отремонтировали двигатели. Фото: "Центр"

Модернизированный МиГ-29 передали украинской армии.

Во Львове на самолет установили новую авионику и капитально отремонтировали двигатели, сообщает воздушное командование "Центр".

Истребитель передали 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр".

"В рамках выполнения государственного оборонного заказа специалистами государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" проведена модернизация систем и оборудования ресурсных показателей самолета. В частности, на самолет установлена ​​новая авионику и капитально отремонтированы двигатели", - говорится в сообщении.

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Ремонтники уложились в срок и выполнили все работы в заранее оговоренное время.

Киевский бронетанковый завод концерна Укроборонпром передал украинским военным 4 восстановленных БТР-80. Они прошли капитальный ремонт и частичную модернизацию.

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