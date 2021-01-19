Украина будет закупать инновационные лекарства по новым договорам

Закупка таких препаратов позволит использовать наиболее эффективные из лекарственных средств. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения планирует ввести для закупки лекарственных средств практику договоров управляемого доступа.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это когда договоры на инновационные лекарственные средства заключаются непосредственно с производителем. Данный проект постановления согласован с моими коллегами. Думаю, на ближайшем заседании Кабмина он будет принят", - сказал он.

Речь идет о закупке препаратов, которые производятся одним производителем и являются дорогостоящими. Закупка будет проводиться после процедуры оценки медицинских технологий.

По словам Степанова, закупка таких препаратов позволит использовать наиболее эффективные лекарственные средства.

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Минздрав сменил компанию для закупки вакцин от коронавируса. Кабинет министров передал функцию закупки Covid-вакцины международной организации Crown Agents, забрав полномочия у госпредприятия "Медзакупки Украины".