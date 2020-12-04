Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии

Киевлянка Светлана Котляренко переехала в город Бохум в Германии. Женщина ведет блог, в котором рассказывает о жизни и ценах в стране, особенностях менталитета немцев и путешествиях.

"На продукты питания цены в Германии и Украине практически одинаковые. Есть конечно, виды продуктов, которые обходятся дороже. Но есть и те, которые намного дешевле. Кроме этого очень часто бывают акции и уценки, а качество продуктов остается хорошее", - говорит Светлана.

Яблоки в Германии стоят около 2 евро. Куриное филе стоит около 6-7€.

Фото: svitlana_kotliarenko

"Мои любимые макароны Barilla очень часто можно купить за 0,75 евро. Большую и сладкую голубику мы брали за 2,20 евро 500г, а клубнику по акции за 0,50 за тот же вес. Цены на йогурты начинаются от 19 центов. Обычное молоко обходится в 0,65 евро за литр.Цены на хлеб очень разные, ведь все зависит от того, что это за хлеб. Но, например упаковку булочек из 6 шт. можно купить за 0,39 евро, а чиабатту за 0,75 Евро. Самый вкусный сыр с голубой плесенью Bavaria blu обойдется в 2,49€ за 175 г. а мягкий сыр Филадельфия часто можно взять по акции за 0,99 евро", - добавляет украинка.

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Цены на услуги в Германии действительно намного выше. Например: домашний интернет обходится нам в 35 евро в месяц. Билет на общественный транспорт в нашем городе стоит 2,90€, причем ехать по городу в оба конца с одним билетом запрещено. А вот маникюр с покрытием гель - лаком обойдется 25 евро, но немки делают его некачественно, поэтому украинки часто ищут соотечественниц, которые предоставляют эту услугу.

"Существенно дешевле можно купить одежду. Конечно, все зависит от магазина и от бренда. Но по сравнению с теми же магазинами в Киеве, одежда обходится намного дешевле. К тому же постоянно есть какие-то скидки и акции, когда хорошие вещи обходятся вообще в копейки. Например, я купила пуховик GEOX, который стоил 200 с лишним Евро, всего за 70. А человек в C&A купил футболки хорошего качества по 2 евро", - объясняет.

В Германии цены на медикаменты выше. Но не стоит забывать об обязательной страховке, которая покрывает часть препаратов.

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