"Уйо**вайте к своим болезням!" - бригада РФ с чеченцев и дагестанцев отказалась нападать на Украину

18-я мотострелковая бригада российской армии, которую называют "Дикая дивизия" - отказалась выполнять приказ о нападении на Украину.

"Дикая дивизия" состоит из дагестанцев и чеченцев. Запись о том, как один из командиров кричит на них за отказ идти вперед, опубликовал телеграмм-канал "Оперативний ЗСУ".

"Мы Крым оттяпали для России без единого выстрела! Все нас боялись! А теперь вы испугались. Да, война. И люди гибнут. Но если будете слушать командиров, то будете живы. Если вы не такие – вам не с нами! Пишите объяснительные и уйо**вайте к своим проблемам и болезням! Я вас в строю больше видеть не хочу. Когда вернемся оттуда, будем разбираться!", - кричал, очевидно, один из командиров бригады.

Осторожно! Ненормативная лексика.

После завершения его речи, на аудиозаписи можно услышать, как военные собирают вещи.

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Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Это опасные террористы. Техника двигается в сторону Киева. Есть информация, что они двигаются из Дмитровки в Забучье.