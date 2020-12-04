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пятница, 04 декабря 2020 23:52

Угрозы венграм Закарпатья. В Нацполиции намекнули, что установили провокатора

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Угрозы венграм Закарпатья. В Нацполиции намекнули, что установили провокатора
Неизвестный в черной маске угрожал венграм Закарпатья. Скриншот из видео

Полиция начала еще два уголовных производства за проявление ксенофобии в Закарпатской области.

4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с угрозами. Правоохранители увидели в этом иностранный следует, заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

За несколько дней до этого в Интернете появилось видео, на котором неизвестный в черной маске на фоне вроде указателя города Берегово и флага "Правого сектора", угрожает венграм, которые имеют двойное гражданство.

Полицейские утверждают, что установили личность, которая, вероятно, причастна к этому преступлению.

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"Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины.

И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителю венгерского национального меньшинства, появилось на Ютуб-канале блогерки из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", сообщил Клименко.

По факту угроз полиция начала два уголовных производства. Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины провела в Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую Большую Венгрию и создание этнической автономии в Закарпатье.

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