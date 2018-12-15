УГКЦ готова к сотрудничеству с новой Православной Церковью Украины

Глава украинских греко-католиков блаженнейший Святослав поздравил православных украинцев с Объединительным собором и избранием нового предстоятеля.

"Сегодня (15 декабря - ред.) особый исторический момент для христиан Украины. Позвольте мне сердечно поздравить наших братьев православных с объединительным Собором", - отметил верховный архиепископ УГКЦ Святослав Шевчук.

Он также выразил готовность к сотрудничеству с новой Поместной Православной Церковью Украины.

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"В этот исторический момент я хочу протянуть братскую руку от имени нашей церкви новоизбранному предстоятелю и всем православным братьям, говоря, что отныне мы идем вместе в историю, к единству, к правде. Потому от того, насколько мы сегодня созидаем единство и преодолеваем то, что нас разъединяет, зависит будущее церкви, народа и украинского свободного, независимого, европейского государства. Впереди - много труда", - сказал священнослужитель УГКЦ.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех.

В РПЦ заявили. что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти".