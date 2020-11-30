Удалили часть черепа: Балух рассказал о реабилитации в клинике

Бывший политзаключенный, крымский активист 49-летний Владимир Балух после выписки из реанимации проходит ежедневный курс реабилитации.

По его словам, он идет на поправку, однако жалуется на головные боли, рассказал активист в интервью "Цензор.НЕТ".

Автор: "Цензор.НЕТ" После удаления гематомы Балух 35 суток оставался без сознания в реанимационном отделении

Журналисты пообщались с Балухом в клинике через стекло, чтобы не заразить пациента коронавирусом. Мужчина имеет впадину на правой части черепа после операций и удаления 120 мм гематомы. Он всех помнит, говорит, читает и ходит.

"Меня здесь прессуют. В будни с утра до вечера я занят. На тренажерах хожу по 5 километров, потом на велосипеде проезжаю по 22 километра. У меня такое ощущение, что меня готовят к Олимпийским играм. Только в выходные оставляют в покое", - рассказал Балух.

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После того как он пришел в себя, первое время не чувствовал вкуса блюд. По его словам, он "очень удивился", когда узнал, что пролежал в коме 35 дней.

"Я уже привык к тому, что нет части кости. Спокойно касаюсь головы, мою. Время от времени вечером меня беспокоят головные боли. Но я целый день себя нагружаю. Может, это с этим связано. Да и погода меняется. Достаточно отдохнуть, полежать - и боль проходит", - отметил Балух.

Владимира Балуха избили в Киеве. Его нашла прохожая в Гидропарке днем ​​8 сентября. У Владимира - черепно-мозговая травма. Сломаны ключица и рука. Ему сделали операцию на голове и перевели в реанимацию. Состояние тяжелое. Вечером 18 сентября правоохранители сообщили, что подозреваемый в избиении задержан.